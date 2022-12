Gatekeeper z albumem "From Western Shores". Kiedy premiera?

"From Western Shores", nowe dokonanie heavymetalowego kwintetu z Kanady, wyprodukował Jeff Black, gitarzysta Gatekeeper, który w studiu Black Note Music czuwał nad nagraniami ścieżek wokali, basu i gitar. Zarejestrowaniem partii perkusji zajął się Michael Kraushaar w studiu Little Red Sounds. Za miks i mastering pierwszej od pięciu lat płyty Kanadyjczyków odpowiadał amerykański fachowiec Arthur Rizk.

Autorem okładki jest brytyjski artysta Duncan Storr, którego prace zdobią albumy m.in. Skyclad, Edge Of Sanity i Dark Fortress.



Reklama

Następca debiutu "East Of Sun" (2018 r.) trafi na rynek 1 marca 2023 roku w barwach włoskiej Cruz del Sur Music (CD, cyfrowo).



"From Western Shores" będzie pierwszym longplayem Gatekeeper z udziałem dwóch nowych muzyków: wokalisty Tylera Andersona, który dołączył do składu w tym roku, oraz gitarzysty prowadzącego Adama Bergena.



Nowy materiał Gatekeeper pilotuje wypuszczony w połowie grudnia singel "Exiled King". Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo Gatekeeper - Exiled King (Official Track)

Gatekeeper - oto program albumu "From Western Shores" (tracklista):

1. "From Western Shores"

2. "Death On Black Wings"

3. "Shadow And Stone"

4. "Exiled King"

5. "Nomads"

6. "Twisted Towers"

7. "Desert Winds"

8. "Keepers Of The Gate".