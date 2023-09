Gary Wright nie żyje. Od lat walczył z chorobą

O śmierci Gary'ego Wrighta jako pierwszy doniósł serwis TMZ, a później informacje potwierdził również syn muzyka, Justin Wright. Artysta zmarł w swoim domu w Palos Verdes Estates w Kalifornii.

Justin Wright poinformował również, że kilka lat temu u jego ojca zdiagnozowano parkinsona, a później demencję. Według jego słów choroba postępowała bardzo szybko, aż doprowadziła do tego, że muzyk nie mógł ani się poruszać, ani mówić. Do ostatniej chwili opiekowały się nim pielęgniarki, a bliscy byli obok w chwili śmierci. Wright miał 80 lat.

Reklama

Muzyka pożegnała jego przedstawicielka, Elizabeth Freund. "Po raz pierwszy spotkałam go w 2008 roku, kiedy dołączył do Ringo Starr's All Starr Band i w kolejnych latach współpracowałam z nim przy wielu projektach. Był fenomenalnym muzykiem i prawdziwie spokojnym, kochającym człowiekiem. (...) Bardzo uprzejmy i uduchowiony. Zawsze uderzała mnie jego głęboka i trwała miłość do ukochanej żony Rose, o której teraz myślę (...) Przesyłam jego rodzinie spokój i miłość" - opowiedziała w oświadczeniu przekazanym magazynowi "People".

Wideo Gary Wright - Love Is Alive

Gary Wright nie żyje. Kim był?

Gary Wright był amerykańskim muzykiem i kompozytorem, który już jako dziecko występował w reklamach telewizyjnych i radiowych. W latach szkolnych grał w różnych zespołach, a następnie wyjechał do Europy, by studiować medycynę. Szybko jednak rzucił naukę i wrócił do muzyki. Występował z bluesrockowym zespołem Spooky Tooth.

Zajmował się również tworzeniem muzyki do filmów. Jednym z jego największych przebojów był "Dream Weaver" nagrany do komedii "Wayne's World". W 1970 roku Wright zagrał na albumie "All Things Must Pass" George'a Harrisona. Jako artysta solowy nagrał 12 albumów, a ostatni z nich to wydany w 2010 roku "Connected". Fani współczesnej muzyki rozrywkowej mogą odnaleźć sample z utworów Wrighta u Eminama czy Jay-Z.