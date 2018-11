Gabriel Fleszar i Maja Konarska (Moonlight) w duecie. Zobacz teledysk "Nawet gdy pogubię się"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Nawet gdy pogubię się" nieco zapomnianego wokalisty Gabriela Fleszara i Mai Konarskiej, stojącej na czele reaktywowanej niedawno grupy Moonlight.

Gabriel Fleszar i Maja Konarska zaśpiewali w utworze "Nawet gdy pogubię się" /oficjalna strona wykonawcy

Gabriel Fleszar w 1999 roku utworem "Kroplą deszczu" podbił serca Polaków i listy przebojów. Sukces singla nie przełożył się jednak na rozpoczęcie ogromnej kariery.

Clip Gabriel Fleszar Kroplą deszczu

Reklama

Jego solowy dorobek to płyty: "Niespokojny" (1999), "Niespokojny II" (2001) i "Pełnia" (2003) - żadna z nich nie cieszyła się jakimś spektakularnym powodzeniem.

W 2011 r. wokalista przypomniał się telewizyjnej publiczności w pierwszej edycji "The Voice of Poland". Trafił wówczas do drużyny Nergala (jako jedyny odwrócił swój fotel), który nie znał popowej przeszłości Gabriela.

"Nie czuję się lepszy od pozostałych tylko dlatego, że mam jakiś dorobek" - stwierdził w programie wokalista.

Wideo The Voice of Poland - Gabriel Fleszar - "The Lazy Song" - Przesłuchania w Ciemno

W show TVP2 dotarł do etapu bitew i pożegnał się z programem. Wtedy był już członkiem grupy Candida, która łączy nu metal, stoner rocka, grunge'owe przestery czy punkowe rytmy.

Z tą formacją pod koniec 2012 r. wydał album "Frutti Di Mare". Próbował też swoich sił w projekcie z Qlheadem (producent Tomasz Kuldo).



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Candida Gusty

Teraz Gabriel Fleszar opublikował teledysk "Nawet gdy pogubię się". Duet z Mają Konarską, wokalistką reaktywowanej grupy Moonlight, zapowiada szykowany na marzec 2019 r. nowy solowy album Fleszara.



W nakręconym przez Nikodema Maszotę klipie poza wokalistami wystąpili także Dawid Czupryński i Patrycja Filimon.

"Nowy song, nowy klip, nowy styl" - napisał Fleszar.



Clip Gabriel Fleszar Nawet gdy pogubię się - i Maja Konarska