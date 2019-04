Full Of Hell przed premierą albumu "Weeping Choir"

Wściekły jak diabli kwartet Full Of Hell z USA wypuści w maju czwartą płytę.

Full Of Hell po raz czwarty /Reid Haithcock /

Album "Weeping Choir" nagrano w studiu God City (Converge, Nails, High On Fire) pod okiem renomowanego fachowca Kurta Ballou.

"Weeping Choir" będzie pierwszą płytą Full Of Hell w barwach filadelfijskiej Relapse Records. Materiał ujrzy światło dzienne 17 maja (CD, winyl, kaseta, cyfrowo).



Przypomnijmy, że Full Of Hell zobaczymy 7 lipca w warszawskim Pogłosie w ramach trasy po Starym Kontynencie.

Wideoklip do otwierającego album "Weeping Choir" numeru "Burning Myrrh" Full Of Hell możecie zobaczyć poniżej:

Clip Full of Hell Burning Myrrh

Oto program płyty "Weeping Choir":



1. "Weeping Choir"

2. "Burning Myrrh"

3. "Haunted Arches"

4. "Thundering Hammers"

5. "Rainbow Coil"

6. "Aria Of Jeweled Tears"

7. "Downward"

8. "Armory Of Obsidian Glass"

9. "Silmaril"

10. "Angels Gather Here"

11. "Ygramul The Many"

12. "Cellar Of Doors".