Fryderyki 2020 odwołane z powodu koronawirusa? Jest oficjalne oświadczenie

Gala Fryderyków oraz Fryderyk Festiwal mają odbyć się zgodnie z planem. Organizatorzy wprowadzili jednak specjalne środki bezpieczeństwa na terenie imprezy.

Przypomnijmy, że gala Fryderyków oraz Fryderyk Festiwal odbywają się w tym roku w dniach 8 marca (gala muzyki poważnej) i 14-15 marca (wręczenie nagród w kategoriach muzyka rozrywkowa i jazz).

Impreza zaplanowana została w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a wręczanie nagród 14 marca transmituje stacja TVN.

W związku z pierwszym potwierdzonym przypadkiem zachorowania na koronawirusa COVID-19 w Polsce, coraz częściej mówi się o odwołaniu zaplanowanych imprez masowych i tymczasowym zakazie ich organizacji.

Fani polskiej muzyki zaczęli zastanawiać się, czy Fryderyki w ogóle się odbędą. Organizatorzy w oficjalnym oświadczeniu stwierdzają, że na razie nie zapadła decyzja o odwołaniu wydarzenia.



"Informujemy, że na dziś wydarzenie odbędzie się zgodnie z planem, tj. 8.03 oraz 14-15.03 w Katowicach. Decyzję o ewentualnym odwołaniu imprezy może podjąć Wojewoda Śląski, ale na chwilę obecną nie stwierdzono takich przesłanek. Sytuacja jest przez nas monitorowana, a o każdej nowej decyzji będziemy informować na bieżąco na stronie fryderyki.pl" - czytamy w oświadczeniu przesłanym Interii.

"Bezpieczeństwo uczestników Fryderyk Festiwal jest dla Organizatorów imprezy priorytetem. 4 marca odbyło się spotkanie organizatora z przedstawicielami Wydziału Zarządzania Kryzysowego miasta Katowice w celu omówienia środków bezpieczeństwa związanych z potwierdzeniem pierwszego zakażenia na terytorium Polski" - napisali organizatorzy i przekazali, jakie kroki zostały podjęte.



Każdego dnia imprezy jego uczestnicy będą mieli mierzoną temperaturę przez pracowników medycznych. Osoby z gorączką lub stanem podgorączkowym oraz objawami chorobowymi (kaszel, katar), nie będą wpuszczane na teren wydarzenia.

Podczas Fryderyków w toaletach dostępne będą preparaty do dezynfekcji rąk, każdy ze sprzedawców na terenie imprezy będzie pracował w rękawiczkach, do sztabu organizacyjnego włączony został epidemiolog a organizator zobowiązał się zapewnić obsługę medyczną przeznaczoną do doraźnego reagowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

14 marca podczas gali transmitowanej przez TVN na scenie pojawią się m.in.: Natalia Nykiel, Michał Szpak, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow, Ewa Farna i Natalia Przybysz.

15 marca podczas Fryderyk Festiwal wystąpią m.in.: Viki Gabor, Ania Karwan, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow, Król, Sanah i KęKę.