"Terra Inferna", czwarty longplay Flaming Wrekage, czyli kwartetu z Sydney, powstał w studiach Monolith i Sasquatch pod nadzorem producenta Chrisa Themelco. Okładkę zaprojektowało australijskie Dark Visage.

"'Terra Inferna' ukazuje zespół w znakomitej formie, z bezbłędną sprawnością zajmując przestrzeń pomiędzy thrash, death i stoner metalem" - czytamy o nowym dokonaniu Australijczyków.

Następca płyty "Cathedral Of Bones" (2021 r.) będzie mieć swą premierę 26 kwietnia nakładem rodzimej Grindhead Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Nowy materiał Flaming Wrekage pilotują kompozycje "Witch Hunt", "Hell On Earth", "Ghosts". Do ostatniego z wymienionych singli nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Reklama

Wideo youtube

Flaming Wrekage - szczegóły albumu “Terra Inferna" (tracklista):

1. "Witch Hunt"

2. "Nightmare Architect (Mega Tates)"

3. "Hell On Earth"

4. "No Gods"

5. "Blood And Bone (FGB)"

6. "Ghosts"

7. "Paralysis"

8. "Enduring Decay"

9. "Our Own Blood".