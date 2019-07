Fit For An Autopsy po nagraniach (nowa płyta "The Sea Of Tragic Beasts")

Deathcore'owcy z Fit For An Autopsy ujawnili szczegóły premiery piątego albumu.

Piąta płyta Fit For An Autops w drodze /Oficjalna strona zespołu

"The Sea Of Tragic Beasts", nowy longplay sześcioosobowej formacji z New Jersey, ukaże się tym razem w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records (CD, kilka wersji winylowych). Premierę zaplanowano na 25 października.

Za całość produkcji ponownie odpowiadał Will Putney, gitarzysta i główny autor muzyki Fit For An Autopsy. Wszystko odbyło się w studiu Graphic Nature Audio w Belleville w stanie New Jersey.

Twórcą okładki jest - po raz kolejny - artysta Adam Burke.

"Mirrors" - to pierwszy singel z nowego albumu Amerykanów. Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo FIT FOR AN AUTOPSY - "Mirrors" (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Oto program albumu “The Sea Of Tragic Beasts":

1. "The Sea Of Tragic Beasts"

2. "No Man Is Without Fear"

3. "Shepherd"

4. "Your Pain Is Mine"

5. "Mirrors"

6. "Unloved"

7. "Mourn"

8. "Warfare"

9. "Birds Of Prey"

10. "Napalm Dreams".