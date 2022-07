Filip Mizia z nowym teledyskiem. "Zostań" podbije stacje radiowe?

Treść i symbolika zawarta w klipie nawiązuje do warstwy tekstowej ‘"Zostań". Jak opowiada Filip Mizia: "W teledysku chciałem pokazać miłość, to co się dzieli z drugą osobą owiane codziennością. Mam wrażenie, że szczególnie dzisiaj ludzie mają trudności z pozostaniem przy jednej osobie. Na myśl o stałej relacji, która wiąże się również z odpowiedzialnością często uciekamy, nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób uciekamy również od miłości".

"W trakcie rozmowy dot. scenariusza ze znajomym reżyserem Jakubem Nadolnym (przygotował kolory do teledysku) skojarzyłem powyżej wspominaną niedojrzałość z małym księciem Antoine'a de Saint-Exupéry'ego i nagle wszystko stało się jasne. Zdałem sobie sprawę z tego, że utwór opowiada o 'dorastaniu do miłości’'.

W teledysku zobaczymy małego księcia, który już nie jest dzieckiem a dorosłym. Jest mocno zdystansowany wobec swoich uczuć, odizolowany od reszty świata i trwa samotnie na swojej planecie. Towarzyszy mu wewnętrzny konflikt, zastanawia się nad tym, czy warto zaryzykować i opuścić swoją planetę, schodząc do świata ludzi i pozwalając sobie na miłość" - dodaje.

Clip Filip Mizia Zostań

Kim jest Filip Mizia?

"Jestem singer-songwriterem, muzykiem, lwem. Pół góralem, pół scyzorykiem wychowanym w Szwecji. Śpiewam i rapuję, gram na gitarze, piszę teksty, produkuję muzykę i reżyseruję teledyski. Wykonuję muzyczny live show. Moja muzyka odzwierciedla moje życie, jest to gatunek o hip-hopowym vibe, elektronicznym brzmieniu i rockowym tempera-gatunek o hip-hopowym vibe, elektronicznym brzmieniu i rockowym temperamencie" - tak Filip mówi o sobie.

Wcześniej wokalista opublikował kilka dobrze przyjętych singli, m.in. "Piję do lustra", "ul. Kamienna", "Życie to..." czy "I'm ok".