Festiwal w Opolu 2019. Edyta Górniak: Poświęciłam siebie [INSTAGRAM]

Nie milkną echa występu Edyty Górniak podczas koncertu "Nie pytaj o Polskę #30latwolności", który odbył się trzeciego dnia 56. Krajowego Konkursu Piosenki Polskiej w Opolu.

W niedzielę (16 czerwca) odbył się koncert "NIE PYTAJ O POLSKĘ #30LATWOLNOŚCI", z udziałem artystów urodzonych po 1989 roku oraz uznanych gwiazd polskiej piosenki, które zaśpiewają przeboje ostatniego trzydziestolecia.

Owacją przyjęto Edytę Górniak, która w piątek (14 czerwca) zasłabła i trafiła do szpitala - podejrzewano nawet zawał. Z oczywistych przyczyn wokalistka odwołała swój występ podczas koncertu "Od Opola do Opola", ale dwa dni później stanęła na opolskiej scenie, śpiewając piosenkę "To nie ja!" ( posłuchaj! ), którą w 1994 r. podbiła nie tylko polskie listy przebojów, ale i scenę Eurowizji (zajęła wówczas 2. miejsce, do dziś najwyższa pozycja Polski w tym konkursie).

Gwiazda nie potrafiła ukryć wzruszenia, zasłaniając twarz.

"Czy zaśpiewacie dla mnie refren?" - zapytała retorycznie Górniak opolską publiczność.

Festiwal w Opolu 2019: Edyta Górniak we łzach 1 8 Edyta Górniak nie mogła ukryć łez wzruszenia podczas koncertu "Nie pytaj o Polskę #30latwolności" podczas 56. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 8

"Czasem myślę, że mam tylko Muzykę i Was. Oddałam dla bliskości z ludźmi właściwie całe swoje życie. Poświęciłam siebie, poświęciłam miłość partnerską, a nawet trochę zdrowia. Ale taka Miłość, jak prawdziwy diament - waży, wymaga delikatności, precyzji, staranności, pasji i właściwej oprawy. 25 Lat niezmiennie, całym sercem dla Was. Dziękuję za te lata..." - napisała na Instagramie w poniedziałkowy poranek.