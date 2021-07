Famishgod: Nowa płyta "Rotting Ceremony" nagrana

Hiszpańscy doom / deathmetalowcy z pogrobowego Famishgod przygotowali trzeci longplay.

Zespół Famishgod przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Reklama

Album konceptualny zatytułowany "Rotting Ceremony" będzie wieńczeniem trylogii rozpoczętej na debiucie "Devourers Of Light" z 2014 roku i kontynuowanej na wydanej dwa lata później płycie "Roots Of Darkness".

Reklama

Materiał zmiksował Javi Félez w studiu Moontower w Barcelonie.

Gościnnie usłyszymy gitarzystę Vicente Payá, muzyka znanego z hiszpańskich grup Unbounded Terror i Golgotha.

Przypomnijmy, że Famishgod tworzą grający na wszystkich instrumentach Pako "Funëdeim" Deimler oraz wielce zasłużony dla metalowego podziemia Dave Rotten, wokalista deathmetalowego Avulsed i szef Xtreem Records, a dawniej Repulse Records.

Płyta "Rotting Ceremony" ujrzy światło dzienne 2 września nakładem wspomnianej, madryckiej Xtreem Records (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).

Nowej kompozycji "Deep Fall" Famishgod możecie posłuchać poniżej:

Wideo FAMISHGOD - Deep Fall [2021]

Oto program albumu "Rotting Ceremony":



1. "The Sun, The Death"

2. "Ascension"

3. "Fear Your Own Shadow"

4. "Deep Fall"

5. "Rotting Paradise"

6. "Crystal Palace"

7. "Earthly Slavery".