Fallcie przed premierą drugiego albumu "Bad Blood"

Rosyjska formacja Fallcie wyda na początku marca nową płytę.

Fallcie przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"Bad Blood", drugi longplay kwintetu z Petersburga, zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem Myroslava Borysa.

Reklama

Następca debiutu "Born Again" (2018 r.) trafi do rąk fanów nu / groove metalu 6 marca pod banderą DarkTunes Music Group.

Dodajmy, że 7 marca, dzień po premierze swojej drugiej płyty, Fallcie rozpoczną trasę po Europie u boku naszego Vadera.



Z promującym longplay "Bad Blood" wideoklipem "Parasites" Fallcie możecie się zapoznać poniżej:

Wideo FALLCIE - Parasites (Official Video)

Oto program albumu "Bad Blood":

1. "Parasites"

2. "Hellish Dog"

3. "Dive Into Eternity"

4. "Your Own Misery"

5. "Transformation"

6. "Sleepless"

7. "Bitter Pill"

8. "Voices Inside"

9. "Eliminate To Dominate"

10. "A Martyr Is Born".