Ewa Farna w zaawansowanej ciąży. Przypadkiem zdradziła termin porodu?

Pod koniec lutego Ewa Farna zdradziła, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Internauci spekulują o terminie porodu, na który wskazuje pewien szczegół.

Ewa Farna wkrótce urodzi syna /Piotr Molecki / East News

Ewa Farna poinformowała o swojej ciąży publikując teledysk do piosenki "Ta o nás".

Clip Ewa Farna Ta o nás

Ojcem dziecka jest mąż i gitarzysta w zespole wokalistki - Martin Chobot.

Przypomnijmy, że para wzięła ślub w tajemnicy w 2017 roku. To właśnie wtedy powstała piosenka "Ta o nás" - sprawdź pełny tekst utworu!.

Sama Farna na Instagramie ogłosiła, że spodziewa się syna.

Oficjalny fanklub podał listę najbliższych koncertów dla czeskiej publiczności - Ewa występować ma do 20 maja. Kolejne występy planowane są dopiero w październiku. Z kolei pierwszy polski koncert przewidziany jest na połowę lipca.

To by wskazywało, że Farna urodzi prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca.



Ewa Farna w ciąży na koncercie Artyści Przeciw Nienawiści - Łódź, 27 lutego 2019 r. 1 6 Ewa Farna pojawiła się pierwszy raz publicznie po ogłoszeniu, że jest w ciąży Autor zdjęcia: Tricolors Źródło: East News 6