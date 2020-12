Evergrey po nagraniach albumu "Escape Of The Phoenix"

Prog / powermetalowa grupa Evergrey ze Szwecji wyda w lutym 2021 roku 12. płytę.

Na czele grupy Evergrey stoi Tom S. Englund /David Wolff - Patrick/WireImage /Getty Images

Album "Escape Of The Phoenix" wyprodukowali Tom S. Englund, grający na gitarze wokalista Evergrey, oraz duński fachowiec Jacob Hansen, z którym formacja z Goeteborga współpracowała nie po raz pierwszy.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Evergrey More Than Ever

Reklama

Autorem okładki jest Giannis Nakos, czyli ten sam grecki artysta, który zaprojektował okładkę "The Atlantic", poprzedniej płyty Szwedów z 2019 roku.

W utworze "The Beholder" usłyszymy gościnnie Jamesa LaBrie, frontmana Dream Theater.



Na nowym longplayu Evergrey znajdziemy także bonusowy numer "The Darkness In You".



Płyta "Escape Of The Phoenix" będzie mieć swą premierę 26 lutego 2021 roku pod banderą niemieckiej AFM Records.



Zobacz teledysk "Weightless" z poprzedniego albumu "The Atlantic" (2019):



Clip Evergrey Weightless

Oto program albumu "Escape Of The Phoenix":

1. "Forever Outsider"

2. "Where August Mourn"

3. "Stories"

4. "A Dandelion Cipher"

5. "The Beholder"

6. "In The Absence Of Sun"

7. "Eternal Nocturnal"

8. "Escape Of The Phoenix"

9. "You From You"

10. "Leaden Saints"

11. "Run"

12. "The Darkness In You".