"Nie mogę w to uwierzyć! Będę reprezentować Polskę na Eurowizji Junior 2021 w Paryżu! Dziękuje wszystkim za wsparcie i głosy!" - napisała zaraz po ogłoszeniu werdyktu na swoim koncie na Instagramie Sara Egwu-James.

Nastolatka zwyciężyła eliminacje odbywające się w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". To właśnie laureatka "The Voice Kids", będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2021. Piosenkarka wykonała utwór "Somebody" i od początku była typowana na faworytkę eliminacji.

Utwór oceniło grono youtuberów, którzy regularnie komentują single wybrane do Konkursu Piosenki Eurowizji. Co ciekawe, praktycznie każdy z nich zwrócił uwagę na warunki wokalne Sary.



"Zaczyna się bardzo dobrze, jej głos jest magiczny... Brak mi słów! Ludzie, szykujcie się na Kraków 2022" - mówił Samuel Martínez z kanału ESC Samuel.

Wideo 🇵🇱 REACTION / REAKCJA POLAND - Sara James - Somebody (Junior Eurovision 2021)

"Mocny głos, dobrze brzmi, bardzo dojrzale. Chwytliwy refren! Lubię, jak pomieszała angielski z polskim. Głos 10/10, zdecydowanie jeden z najmocniejszych w tym roku" - oceniła Noosh Berberian z kanału Noosh101.



Wideo ENGLISH GIRL REACTS TO POLAND 🇵🇱 JUNIOR EUROVISION 2021 // SARA JAMES // SOMEBODY

Noosh nie rozumiała tylko obecności pozostałej dwójki finalistów obok Sary, według youtuberki było to niepotrzebne. Podobnego zdania jest Qasim Kian, który w swoim filmie stwierdził, że "dziwnym klaskaniem i uśmiechaniem się do kamery" psują odbiór piosenki. Oprócz tego, bardzo chwalił "Someone" i Sarę.



Wideo Sara James - Somebody - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2021 - 🇬🇧 UK REACTION!



Swoją reakcję na utwór udostępniła także Georgina Hill-Brown z kanału Honest Vocal Coach. Także była zachwycona.



Wideo Junior Eurovision 2021 Sara James 'Somebody' Poland - Vocal Coach Reaction

"Jaki głos! Jestem pod wrażeniem, ta dziewczyna jest świetna. Nie wiem o czym ona śpiewa, ale to jest piosenka po zwycięstwo!" - mówiła w filmie.



Wideo Sara Egwu-James - Somebody | Szansa na Sukces 2021 Finał (Junior Eurovision Poland)

Sara Egwu-James - kim jest?

Gdy miała 6 lat, wzięła udział w Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Szczecinku, który wygrała. W kolejnych latach z sukcesami występowała w takich konkursach, jak m.in. World Talent Show (trzecie miejsce), Pro Arte - Lubuski Festiwal Piosenki (srebrny mikrofon i trzecie miejsce), ogólnopolski konkurs Wygraj Sukces.

Sara Egwu-James w "The Voice Kids"

Szeroka publiczność poznała ją w czwartej edycji "The Voice Kids". Podczas przesłuchań w ciemno wykonała piosenkę "Anyone" Demi Lovato ( posłuchaj! ). "Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana" - wyznała poruszona i zaskoczona Cleo, a wkrótce do Sary przylgnął przydomek "polska Whitney"."Jeżeli kto się mnie spyta, dla kogo jest program 'The Voice Kids' od razu powiem - dla takiej Sary!" - dodał Dawid Kwiatkowski, który próbował ukryć łzy wzruszenia po jej występie.

Sara trafiła ostatecznie pod skrzydła Tomsona i Barona z grupy Afromental (obecnie trenerów w dorosłym "The Voice of Poland") i była bezkonkurencyjna również w kolejnych etapach. W sing off awans dało jej świetne wykonanie "Hero" Mariah Carey. Natomiast do ścisłego finału awansowała dzięki interpretacji piosenki "My Hometown" z filmu "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga".

W finale "The Voice Kids" Sara Egwu-James w finale w spektakularny sposób wykonała utwór Whitney Houston "The Greatest Love of All" ( sprawdź! ) i wbiła trenerów w fotele. m"Wielki talent, który zasługuje, żeby tu być" - podsumował Kwiatkowski. "Od samego początku mówiłam ci, że twoje brzmienie jest jak Whitney. Miałam ciarki jak śpiewałaś. Miejscami brzmisz jak ona!" - chwaliła 12-latkę Cleo.

Jako drugą piosenkę Egwu-James zaśpiewała "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej i ostatecznie przypieczętowała swój sukces.

Wideo Sara Egwu-James - "Czas nas uczy pogody" - Finał | The Voice Kids Poland 4