Eurowizja Junior 2020 w Polsce: Ala Tracz z piosenką "I'll Be Standing". Zobacz cały występ!

Za nami występ reprezentującej Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji 2020 10-letniej Ali Tracz w piosence "I'll Be Standing".

Ala Tracz zaśpiewała piosenkę "I'll Be Standing" AKPA

Przypomnijmy, że Eurowizja Junior 2020 odbywa się 29 listopada w studiu TVP w Warszawie. To efekt wygranej Viki Gabor w ubiegłorocznym konkursie w Gliwicach. Był to drugi triumf Polski z rzędu w tym konkursie, bo w 2018 r. Eurowizję dla Dzieci wygrała Roksana Węgiel.



Polskę reprezentuje 10-letnia Ala Tracz, która wykona piosenkę "I'll be standing". Autorami nagrania są Gromee (muzyka) i jego żona Sara Chmiel-Gromala, wokalistka grupy Łzy (tekst).

Nasza wokalistka zaprezentowała się jako szósta w kolei. W utworze "I'll Be Standing" - podobnie jak większość uczestników - połączyła język ojczysty z angielskim.

Reprezentanci krajów biorących udział w konkursie swoje występy nagrali w studiu, a później zostaną one wyemitowane w trakcie konkursu (w Warszawie nagrywali tylko przedstawiciele Serbii, Malty, Ukrainy i Polski). Ze studia TVP nadaje zarówno otwarcie koncertu, zapowiedzi prowadzących, jak i występy specjalne.

Wideo Poland 🇵🇱 - Ala Tracz - I‘ll Be Standing at Junior Eurovision 2020

Konkurs prowadzą Rafał Brzozowski, Ida Nowakowska oraz Małgorzata Tomaszewska.

Eurowizja Junior 2020: Prowadzący i Viki Gabor

Oto kolejność startowa Eurowizji Junior 2020:

1. Susan (Niemcy) - "Stronger with You"

2. Karakat Baszanowa (Kazachstan) - "Forever"

3. Unity (Holandia) - "Best Friends"

4. Petar Aničić (Serbia) - "Heartbeat"

5. Arina Peszterewa (Białoruś) - "Aliens"

6. Ala Tracz (Polska) - "I'll Be Standing"

7. Sandra Gadelia (Gruzja) - "You're Not Alone"

8. Chanel Monseigneur (Malta) - "Chasing Sunsets"

9. Sofia Peskowa (Rosja) - "Moj nowyj dień"

10. Soleá (Hiszpania) - "Palante"

11. Ołeksandr Bałabanow (Ukraina) - "Widkrywaj"

12. Valentina (Francja) - "J'imagine".