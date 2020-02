Eurowizja Junior 2020 odbędzie się w Krakowie? Jacek Kurski po rozmowach z prezydentem miasta

Pojawiają się na razie nieoficjalne informacje, że Eurowizja Junior 2020 odbędzie się w Krakowie. Przypomnijmy, że organizatora konkursu ogłosi Europejska Unia Nadawców (EBU).

Jacek Kurski, Viki Gabor i Jon Ola Sand z Europejskiej Unii Nadawców

W 2019 roku gospodarzami i organizatorami wydarzenia była Europejska Unia Nadawców, Telewizja Polska oraz miasto Gliwice. To efekt wygranej Roksany Węgiel w 2018 r.

Viki Gabor o Eurowizji Junior, Sylwestrze Marzeń i hejcie

Był to pierwszy konkurs Eurowizji Junior organizowany w Polsce od startu inicjatywy w 2003 roku. Wydarzenie było transmitowane przez publicznego nadawcę w Polsce oraz nadawców zagranicznych. W Gliwicach po raz drugi z rzędu zwyciężyła reprezentantka Polski - 12-letnia Wiktoria "Viki" Gabor.

W przeciwieństwie do "dorosłej" Eurowizji, zwycięstwo nie jest jednoznaczne z organizacją konkursu w kolejnym roku. TVP zgłosiła swoją kandydaturę - szczegóły mają zostać omówione w maju w Rotterdamie, gdzie odbędzie się tegoroczna "dorosła" Eurowizja.

Duncan Laurence. Kim jest zwycięzca Eurowizji 2019?

Viki Gabor zapytana, jakie miasto powinno w 2020 roku być gospodarzem konkursu, odpowiedziała, że widziałaby imprezę w Krakowie (to tu, w Nowej Hucie, mieszka z rodziną) lub Warszawie.

Eurowizja Junior 2019: Ceremonia otwarcia (18 listopada 2019 r.) Viki Gabor z Polski

Podczas finału "The Voice Kids" w sobotę (22 lutego) na antenie Telewizji Polskiej, prezes Jacek Kurski zapowiedział, by słuchać w najbliższych dniach komunikatów TVP. "Czy chcecie, żeby Polska raz jeszcze była organizatorem Eurowizji Junior? W takim razie ja się biorę do roboty!" - zadeklarował.

Finał Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach Ida Nowakowska, Aleksander Sikora i Roksana Węgiel

Okazuje się, że Kurski jest już po rozmowach z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim w sprawie organizacji konkursu w tym mieście.

Tauron Arena zarezerwowała terminy pod kątem organizacji Eurowizji, a w najbliższych dniach ma się odbyć spotkanie producenckie.