Eurowizja Junior 2019: Jacek Kurski o wyborze polskiego reprezentanta

Spośród uczestników odświeżonej "Szansy na sukces" zostanie wyłoniony reprezentant Polski na tegoroczną Eurowizję Junior, która odbędzie się w Gliwicach w listopadzie.

Po sukcesie odnowionej "Szansy na sukces" zapadła decyzja o kontynuacji, ponownie z Arturem Orzechem w roli prowadzącego.

Nowe odcinki na antenie TVP zostaną zaprezentowane od 8 września - prawdopodobnie w tym samym paśmie, czyli w niedziele o godz. 15:15.

Serwis Wirtualnemedia.pl podaje, że w pierwszych trzech odcinkach pojawią się uczestnicy w wieku od 9 do 14 lat.

"Z każdego z tych odcinków wyłonimy po dwie osoby, które zmierzą się w kolejnym - czwartym - odcinku 'Szansy na sukces', który będzie transmitowany na żywo. Finałowa szóstka wówczas zaprezentowałaby po dwa utwory - jednym z nich będzie wykon kultowego polskiego artysty, a drugim utworem będzie autorska piosenka, dedykowana konkursowi Junior Eurovision Song Contest. Zwycięzca tego odcinka wraz ze swoją autorską piosenką będzie reprezentantem Polski na Eurowizji Junior 2019" - zdradza portalowi Wirtualnemedia.pl prezes TVP Jacek Kurski.

"W kolejnych odcinkach "Szansy na sukces" będą tak jak dotąd występować osoby, które ukończyły 15. rok życia" - dodaje.

Pierwotnie wyboru polskiego reprezentanta na Eurowizję Junior miano dokonać spośród uczestników drugiej edycji "The Voice Kids".

"W tym roku w programie nie znaleźliśmy tak wybitnej i wyróżniającej się wokalistki jak rok temu Roksana Węgiel. Tym razem konkurencja była na bardziej wyrównanym poziomie i zabrakło nam uczestnika z tak fantastyczną piosenką, jak 'Anyone I Want to Be'. Wtedy miałem intuicję i pewność, że czynię dobrze rezygnując z preselekcji i 'dyktatorsko' wyznaczając Roxy i 'Anyone I want to be'. Teraz takiej intuicji nie miałem" - opowiada Kurski.

"56. KFPP w Opolu dowiódł jaką siłę w kreacji i promocji talentów ma 'Szansa na sukces', który się potem przekłada na sukces sceniczny tych artystów. To dwoje uczestników z tego właśnie programu (Aleksandra Nykiel i Sargis Davtyan) zostało laureatami koncertu 'Debiuty'. Co ciekawe tegoroczne Premiery wygrało z kolei dwóch uczestników 'The Voice of Poland' (Marcin Sójka i Ania Karwan). To pokazuje siłę nie tylko 'Szansy na sukces', ale i ogólnie Telewizji Polskiej w kreacji i promocji piosenki wśród debiutantów" - podkreśla prezes TVP.

Przypomnijmy, że poprzednio "Szansa na sukces" na antenie TVP2 była emitowana od 1993 do 2012 roku.

Muzyczny talent show zniknął z anteny po dziewiętnastu latach, gdy Wojciech Mann zdecydował się zrezygnować z bycia gospodarzem programu.

Pierwsze informacje o reaktywacji programu pojawiły się na początku lutego. Już wówczas mówiono, że w roli prowadzącego nie zobaczymy Wojciecha Manna. Ostatecznie show pod odświeżoną nazwą "Szansa na sukces. Opole 2019" z Arturem Orzechem w roli prowadzącego zadebiutował na początku kwietnia.

Laureatką - zwycięzcę po raz pierwszy wybrali widzowie - została Aleksandra Nykiel (do finału awansowała dzięki "Nie wierz mi, nie ufaj mi" z repertuaru Anny Jantar, posłuchaj!), która przygodę z muzyką zaczęła w wieku 7 lat. Obecnie zdobywa wykształcenie do zawodu rejestratorki medycznej. Kocha śpiewać, bo jak sama mówi swoim głosem daje nadzieję i szczęście.

W finale Nykiel zaśpiewała piosenki "Łatwopalni" Maryli Rodowicz (posłuchaj przeboju! i "Wielka dama tańczy sama" Anny Jantar (sprawdź!; razem z jej córką Natalią Kukulską).

W ciągu 19 lat przez program "Szansa na sukces" przewinęło się kilkanaście tysięcy uczestników, wśród nich późniejsze gwiazdy: Justyna Steczkowska (posłuchaj przeboju "Dziewczyna Szamana"!), Ewa Farna (posłuchaj utworu "Znak"!), Ania Wyszkoni (posłuchaj piosenki "Czy ten pan i pani"!), Kasia Stankiewicz (posłuchaj utworu "Lucy"!), Kasia Cerekwicka (posłuchaj przeboju "Bez Ciebie"!) i Joanna Kulig.