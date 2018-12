Eurowizja 2019: Roksana Węgiel będzie gościem specjalnym

Wokalistce po tym, jak w pięknym stylu zawojowała Eurowizję Junior, wiele osób zaczęło wróżyć międzynarodową karierę. Roksana Węgiel przyznaje, że jeszcze kilka lat temu największą pasją jej życia był sport i to jemu poświęcała najwięcej czasu. Uprawiała akrobatykę, trenowała judo oraz tańczyła zarówno hip-hop, jak i taniec towarzyski. Swój talent wokalny odkryła nietypowo - podczas karaoke na obozie judo. Na scenie stanęła, mając 9 lat. Teraz pracuje nad swoim debiutanckim albumem.

Roksana Węgiel wygrała Eurowizję Junior 2018 AKPA

Roksana Węgiel ma dopiero 13 lat, ale jej muzyczna kariera rozwija się w zawrotnym tempie. Po wygranej w programie "The Voice Kids" przyszedł kolejny sukces. Polka nie miała sobie równych podczas finału 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, gdzie wywalczyła nam pierwszą, historyczną wygraną.

"Nigdy nie myślałam o tym, że będę kiedyś śpiewać, że będę robić coś związanego z muzyką, bo wcześniej angażowałam się bardziej w jakieś sporty, trenowałam judo, akrobatykę, hip hop, taniec towarzyski. Naprawdę bardzo dużo tego było, ale jakoś od zawsze potrzebowałam aktywności fizycznej, byłam bardzo ruchliwym dzieckiem" - mówi agencji Newseria Roksana Węgiel, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018.

Talent wokalny Roksany Węgiel został odkryty przypadkiem, podczas obozu dla trenujących judo. Po występie otrzymała wiele gratulacji. To zachęciło ją do dalszej pracy nad możliwościami swojego głosu.

"Kiedyś pojechałam na obóz judo i było tam karaoke. Zaśpiewałam piosenkę 'My Cyganie' i wszystkim się to spodobało. Wszyscy mi zaczęli mówić, że mam taki mocny głos. Totalnie nigdy wcześniej o tym tak nie pomyślałam na poważnie, ale po tym obozie wróciłam do domu, było to jak miałam 8 lat, opowiedziałam całą historię mojej mamie i stwierdziłyśmy, że zapiszę się na zajęcia do jasielskiego domu kultury. Moja przygoda ze śpiewaniem trwa do dziś - mówi Roksana Węgiel.

"Rok 2019 zapowiada się tak samo fajnie jak 2018. W lutym będzie premiera płyty i prawdopodobnie w maju lecę do Izraela, gdzie będę występować jako gość na dorosłej Eurowizji. To też jest dla mnie ogromne wyróżnienie" - mówi Roksana Węgiel.

Młoda wokalistka będzie jedną z gwiazd Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem. Jak sama przyznaje, jest to dla niej ogromne wyróżnienie.

Reprezentująca Polskę 13-letnia Roksana Węgiel wygrywa Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018

"To jest dla mnie ogromny zaszczyt, samo to, że już mogę wystąpić wśród tak wspaniałych artystów. Bardzo się cieszę, że właśnie mogę wystąpić z moją piosenką 'Anyone I Want To Be', tylko w trochę innej odsłonie. Będzie inna kreacja, inna choreografia, ale jeszcze nie mogę za dużo zdradzić" - mówi Roksana Węgiel.

Pochodząca z Jasła wokalistka ma na swoim koncie single "Żyj" (ponad 9,6 mln odsłon) i "Obiecuję" (ponad 3,6 mln).



Na początku października Węgiel w duecie z Edytą Górniak nagrała piosenkę "Zatrzymać chwilę" promującą film "Hotel Transylwania 3".

