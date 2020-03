EP-ka od Golden Blood

Austriacki projekt Golden Blood wyda pod koniec marca debiutancką EP-kę "Cum, Coke & Blasphemy".

Golden Blood to jednoosobowy projekt z Austrii /Oficjalna strona zespołu

Pierwszy materiał jednoosobowego projektu z Wiednia ukaże się z nalepką białostockiej Witching Hour Productions. Wersja CD (digipack) trafi do sprzedaży 30 marca, zaś dwie edycje winylowe ujrzą światło dzienne 15 kwietnia.



"Cum, Coke & Blasphemy", "Nightfall", "We Will Ride", "Empress Of The Unholy Reich" - to utwory, które znajdziemy na rzeczonym materiale.



EP-ka jest zarazem zapowiedzią dużej płyty, której premierę planuje się na ten rok.



Muzyka Golden Blood to mieszanka black metalu, thrashu i punka, która zdaje wpisywać się w nurt reprezentowany dziś przez Midnight czy Joela Grinda i jego Toxic Holocaust.



Z tytułową kompozycją z EP-ki "Cum, Coke & Blasphemy" Golden Blood możecie się zapoznać poniżej: