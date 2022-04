Enragement z albumem "Atrocities". Kiedy premiera?

Świeże dokonanie brutalnych slam / deathmetalowców z Helsinek wyda nowa wytwórnia Finów - Rising Nemesis Records z Niemiec. Premierę "Atrocities" zaplanowano na 29 kwietnia.



"Burned, Barren, Bloodstained", poprzedni longplay Enragement, miał swą premierę w 2017 roku nakładem fińskiej Inverse Records.



Dodajmy, że nowy album Enragement powstał z udziałem grającego na basie wokalisty Juhany Korkki Heinonena (także w Re-Armed i Frozen Land), który uzupełnił szeregi formacji w 2018 roku.



Trzecią płytę Finów promują single "Decimating Winds Of Phosphorus" oraz "Siberian Frost", do którego nakręcono teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej: