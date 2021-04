Ennorath z płytą "The Virtuous Villainy"

W połowie kwietnia światło dzienne ujrzy drugi album krakowskiej grupy Ennorath.

Reklama

Zespół Ennorath przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Płytę "The Virtuous Villainy" nagrano w Impressive-Art Studio.

Reklama

Oprawą graficzną zajął się Paweł Kuranda (Kuranda Studio).

"Ciężkie riffy, intensywne bębny, dudniący bas i niekonwencjonalna elektronika - tak można by w skrócie opisać płytę 'The Virtuous Villlainy', jeśli mielibyśmy zapomnieć o miażdżących growlach, screamach i innych technikach wokalnych, które zwieńczają całość" - czytamy o nowym materiale Ennorath.

Następca debiutu "Arcans Of Modern Hero" (2015 r.) będzie mieć swą premierę 15 kwietnia nakładem wytwórni Szataniec (w dwóch wersjach CD).

Wideoklip od nowej kompozycji "Nano Soul Theory" Ennorath możecie zobaczyć poniżej:

Clip Ennorath Nano Soul Theory

Sprawdźcie także wypuszczony pod koniec 2020 roku singel "Fratricidal":

Clip Ennorath Fratricidal

Oto program albumu "The Virtuous Villainy":

1. "Precibus"

2. "Nano Soul Theory"

3. "With Neophite’s Fervour"

4. "Unnatural Selection"

5. "Quietus"

6. "Scavenger’s Crib"

7. "The Virtuous Villainy"

8. "Fratricidal"

9. "Selective Alliance"

10. "Governor Of Ruins"

11. "A Walk Throug The Embers".