Edyta Górniak o programie "My Way" TVN: Chciałam zaryzykować

W środę (30 października, godz. 21:30) na antenie TVN zadebiutuje zapowiadany już przez nas program "MY Way" z udziałem Edyty Górniak. Wokalistka w obecności kamer będzie się uczyła prowadzić samochód, ale pokaże też swoje prywatne życie.

Edyta Górniak podczas spotkania promocyjnego programu "My Way" AKPA

Do niedawna Edyta Górniak bała się usiąść za kierownicą samochodu i zrobić prawo jazdy. W końcu artystka przełamała się i tuż przed swoimi 47. urodzinami podjęła decyzję o tym, że chce się nauczyć jeździć. Wszystko odbywać się będzie w obecności kamer, w nowym show TVN "My Way".

Wideo Na planie i za kierownicą nowego programu Edyty Górniak "My Way" (Dzień Dobry TVN/x-news)

Do tej pory gwiazda miała własnego, prywatnego kierowcę, a w trasy jeździła z całym zespołem busem. Do zmian, i zrobienia prawa jazdy od jakiegoś już czasu namawiał Górniak jej syn - Allan Krupa. W końcu zapadła decyzja, która dla wokalistki wcale nie była prosta.



"Zależało mi, abyście mieli państwo okazję obserwować moje pierwsze kroki od samego raczkowania" - opowiada Edyta podczas spotkania prasowego przed premierą "My Way".

W nowym reality show Górniak pokaże też, jak mieszka i zachowuje się poza sceną. "Chciałam zaryzykować i pokazać państwu trochę rzeczywistości i mojego codziennego życia" - mówi.

Kierowania samochodem uczyć będą dwaj różni instruktorzy Auto Szkoły Skoda - Filip Raszewski i Dawid Zawadzki.

"Wsiądę z mamą do auta tylko wtedy, kiedy będę miał pewność, że jej instruktorzy po skończeniu nauki nie ucierpieli na tych spotkaniach na zdrowiu psychicznym"- cytowała swojego syna Allana Edyta Górniak.



"Tytuł "My Way" nawiązuje do drogi, jaką pokonuje kierowca, ale również do drogi życiowej z perspektywy dojrzałej kobiety i spełnionej artystki" - tłumaczył ideę programu prowadzący spotkanie z mediami Olivier Janiak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Edyta Górniak o karierze wojskowej Allana TV Interia

W finałowym odcinku dowiemy się, czy Górniak zdała państwowy egzamin na prawo jazdy.

Program emitowany będzie w środy o godz. 21:30. To oznacza, że w ramówce zastąpi show "Starsza pani musi zniknąć", który zadebiutował 4 września.



