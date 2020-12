Edyta Folwarska: Czerwone dywany i ścianki kryją pustkę

Dziennikarka Polo TV podkreśla, że warszawski świat show-biznesu zna od podszewki. Bez zahamowania obnaża więc mechanizmy jego działania. Jej zdaniem często jedyną wartością celebrytów i tych, którzy lansują się w stolicy, są czerwone dywany, ścianki, brylowanie w modnych knajpach i na pozór wystawne życie. Pod otoczką blichtru jest jednak wielka, przerażająca pustka. Nie ma też mowy o prawdziwych uczuciach.

Zdaniem Edyty Folwarskiej Warszawa niewątpliwie daje szansę na zaistnienie. Sprzyja temu duża ilość modnych knajp, klubów i przeróżnych lokali organizujących bankiety i eventy. Chętnie i często spotykają się w nich celebryci, instagramerzy i ci, którzy chcą zaistnieć w świecie show-biznesu.

W tym środowisku podstawowym wyznacznikiem, jaki bierze się pod uwagę przy ocenie drugiej osoby, są jej wygląd i ubranie. Prezenterka Polo TV, mimo że obraca się w świecie show-biznesu, nie ma o nim najlepszego zdania.

"Pokazuję w mojej książce warszawskie życie, blichtr, imprezki w modnych miejscach, w modnych, bardzo drogich knajpkach i to nie prowadzi do niczego innego niż do zrobienia sobie pięknego zdjęcia na Instagram. Niestety ten blichtr i to wszystko tak naprawdę jest na pokaz. To wszystko jest puste" - mówi agencji Newseria Lifestyle Edyta Folwarska, autorka książki "Wszyscy moi mężczyźni i wszystkie moje dramaty".

Jako dziennikarka od lat uczestniczy w najważniejszych imprezach z udziałem celebrytów z pierwszych stron gazet. Z wieloma z nich zna się prywatnie i wie, że dla pięciu minut sławy są w stanie zrobić bardzo dużo. Kierują się przy tym zasadą "po trupach do celu". Nie liczą się z drugą osobą i nie szanują jej uczuć. Króluje fałszywa uprzejmość, zakłamanie i chęć wykorzystania kogoś do własnych celów.

"Jestem rodowitą warszawianką z dziada pradziada. 15 lat pracowałam w 'Super Expressie' w dziale 'Gwiazdy', więc środek całego-show biznesu, tej warszawki znam bardzo dobrze. Znam wielu celebrytów, bywałam na różnych eventach i tak jak wszyscy celebryci nie powiem niczego odkrywczego. Prawdziwej miłości nie znajdziesz na evencie" - mówi Edyta Folwarska.

Świat show-biznesu, który prezenterka ukazuje jako tło swoich powieści, kusi niezmiennie od wielu lat i wciąż nie brakuje chętnych do stania się jego nieodłącznym elementem. Ona sama uważa jednak, że wartościowe osoby nie mają czego w nim szukać.

"Myślę, że prawdziwe życie jest poza tym światkiem medialnym i poza tą warszawką. Osoby, które naprawdę mają wysoką pozycję i duże pieniądze, się z tym nie obnoszą" - mówi dziennikarka.

Edyta Folwarska w Polo TV prowadzi programy "Disco Studio" (poniedziałki-piątki, godz. 17.15) i "I love disco" (poniedziałki-piątki, godz. 14.30).