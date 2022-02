Ed Sheeran i Taylor Swift wcześniej nagrali razem piosenki "Everything Has Changed" (2012), "End Game" (2017) oraz "Run" ("Taylor's Version", 2021).

Oryginalna piosenka "The Joker and the Queen" pojawiła się na ostatniej płycie Anglika, "=". Już podczas pracy nad numerem, Ed myślał o zaproszeniu do nagrania swojej przyjaciółki. Udało się, ale trochę później.

Autorami "The Joker And The Queen" są Ed Sheeran, Taylor Swift, Johnny McDaid, Fred Gibson i Sam Roman, a nad brzmieniem czuwali Sheeran, FRED, Johnny McDaid i ROMANS. Ponadto w utworze na fortepianie i w chórkach pojawia się brat Eda, Matthew Sheeran.



Duetowi towarzyszy nostalgiczny teledysk z udziałem obsady, która wystąpiła w poprzednim wspólnym singlu Sheerana i Swift - "Everything Has Changed". Wideo stanowi kontynuację opowieści o 18-letnich dziś Avie i Jacku, którzy wybierają się na studia i przeżywają kolejne przygody. Za reżyserię klipu odpowiada Emil Nava.

Od wydania albumu "=" w październiku 2021 roku, Sheeran podbija kolejne listy przebojów za sprawą singli "Bad Habits" i "Shivers" czy nagranych z Eltonem Johnem świątecznych "Merry Christmas" i "Sausage Rolls for Everyone". Niedawno wiralową popularność zdobył singel "Peru" Fireboya DML z gościnnym udziałem Eda.

Ed Sheeran kończy 30 lat. Tego możecie o nim nie wiedzieć 1 / 8 Urodzony 17 lutego 1991 roku w Hebden Bridge Ed Sheeran stawiał swoje pierwsze muzyczne kroki w chórze kościelnym już w wieku czterech lat. Jako nastolatek zaczął pisać piosenki (pierwszy minialbum "The Orange Room" wydał w 2005 r.), by w wieku 17 lat przenieść się z Framlingham do Londynu. Jeszcze w 2008 roku grywał recitale siedem w dni tygodniu dla pięciu znudzonych klientów w pubie. Źródło: Getty Images Autor: Thomas Niedermueller udostępnij

Dodajmy, że na gali Brit Awards Sheeran odebrał swoją kolejną nagrodę - tym razem jako kompozytor roku. Brytyjczyk na gali wykonał właśnie "The Joker And The Queen" oraz "Bad Habits" z Bring Me The Horizon.

Przypomnijmy, że Sheeran 25 i 26 sierpnia wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie.