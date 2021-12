Ectoplasma: Album "Inferna Kabbalah" gotowy. Kiedy premiera?

"Inferna Kabbalah" będzie czwartym albumem deathmetalowców z Ectoplasmy.



Jego wydaniem zajmie się hiszpańska wytwórnia Memento Mori. Datę premiery wyznaczono na 24 stycznia 2022 roku.



Muzyka Greków adresowana jest przede wszystkim do fanów oldskulowego death metalu z przełomu lat 80. i 90.



Nowy longplay Ectoplasmy promuje singel "Gruesome Sacred Orgasms". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo Ectoplasma (Gre) - Gruesome Sacred Orgasms (Single 2021 Premiere)

Na płycie "Inferna Kabbalah" usłyszymy osiem utworów. Oto ich tytuły:



1. "God Is Dead, Satan Lives (Rosemary's Baby)"

2. "Appalling Abomination"

3. "My Medieval Urges Materialized"

4. "Infestation Of Atrocious Hunger"

5. "Inferna Kabbalah"

6. "Gruesome Sacred Orgasms"

7. "Filth-Ridden Flesh"

8. "Desecration Of The Christian Existence".