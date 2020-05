Dziennikarze odchodzą z Trójki. "Była najwspanialszą przygodą mojego życia"

O odejściu z Polskiego Radia zdecydowali m.in. Hirek Wrona i Marcin Kydrzyński.

W niedzielę (17 maja) Marek Niedźwiecki poinformował, że postanowił odejść z radia.

"W związku z sytuacją, która zaistniała wokół piątkowego notowania LP3 oraz posądzeniem mnie o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadzę od ponad 35 lat, kończę współpracę z Programem III Polskiego Radia" - napisał w oświadczeniu.



Współpracę z radiową Trójką zakończył także Hieronim Wrona. "Bardzo wszystkim Trójkowiczom dziękuję za wsparcie, za wiedzę, za naukę zawodu i za wszystkie dobre fluidy. Niezmiennie ciepłe słowo kieruję do moich radiowych Ojców: Jana Chojnackiego, Wojciecha Manna i Grzegorza Wasowskiego. Dziękuję wszystkim Szanownym Słuchaczom! Dzięki Wam mogłem się rozwijać i dla Was tak bardzo się starałem" - skomentował.

"Trójka byłą dla mnie najwspanialszą przygodą mojego życia. Nie będę kalał własnego gniazda. Myśliwiecka 3/5/7 była i będzie dla mnie zawsze symbolem znakomitego dziennikarstwa i miejscem gdzie spotkałem wielu cudownych Ludzi, których połączyła pasja dzielenia się kulturą i wiedzą o niej" - podsumował.



Dodał również, że to jego jedyne oświadczenie w tej sprawie.



Hirek Wrona to polski dziennikarz telewizyjny i radiowy, DJ, producent i reżyser wydarzeń artystycznych oraz koncertów. Jest także założycielem Pink Crow Records i był współwłaścicielem wytwórni hip-hopowej B.E.A.T. Records. Z Trójce pracował, z przerwami, od 1985 roku.



Ze stacją rozstał się także Marcin Kydrzyński. "Po 10 tygodniach wygnania 'Siesta' powróciła do Trójki. Ale czy mogło być inaczej? Przecież dla prawdziwego dżentelmena nawet własna śmierć nie może być żadną wymówką. Jakkolwiek zwykłe cenię sobie manierę Anglików, to ich zwyczaj wychodzenia z przyjęcia bez pożegnania z wszystkimi, a jedynie z gospodarzem, po angielsku - jak przyjęło się mówić - wydaje mi się w zaistniałej sytuacji niefortunne" - powiedział podczas ostatniego wydania swojej audycji.

"Przyszedłem zatem się pożegnać po prostu. Bo przecież mieliśmy nie najgorsze party, prawda? Trwało 31 lat" - dodał.



Program Marcina Kydryńskiego został ściągnięty z anteny Trójki w marcu, w związku ze zmienioną ramówką z powodu pandemii koronawirusa. Audycję "Siesta" prowadził od 2001 roku.



Decyzja została podjęta po tym, jak ze stron radia zniknęła piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój", w której muzyk przywołuje wydarzenie, które głośnym echem odbiło się w całym kraju. 10 kwietnia prezes PiS, Jarosław Kaczyński wraz z kilkuosobową delegacją udał się na cmentarz, by upamiętnić rocznicę katastrofy w Smoleńsku.

Wcześniej fala odejść z radiowej Trójki nastąpiła w marcu, po tym, jak po 19 latach ze stacją pożegnała się Anna Gacek. Z radia odeszli wtedy także: Wojciech Mann, Gabriela Kulka, Jan Chojnacki, Wojciech Waglewski i jego syn Bartek "Fisz" Waglewski oraz Jan Młynarski. Dziennikarze postanowili założyć własne, niezależne Radio Nowy Świat.