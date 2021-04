Dziady Kazimierskie: Nowa płyta "Śliwki i obrazy"

"Śliwki i obrazy" to czwarta płyta grupy Dziady Kazimierskie, na czele której stoi Włodek Dembowski, znany jako Paprodziad (Łąki Łan, November Project).

Reklama

Na czele grupy Dziady Kazimierskie stoi Paprodziad /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN /East News

Zespół to zjawisko na polskiej scenie muzycznej. Dziady Kazimierskie, choć mieszkają na co dzień pod Kazimierzem (a dokładniej to w Warszawie...), pałają niegasnącą miłością do tego miasteczka.

Reklama

Ta grupa nie przestaje zadziwiać swoja fascynacją jednym miasteczkiem i przyległościami. Zauroczeni kolorytem tego miejsca, ba - związani z nim więzami rodzinnymi czy pochodzeniem, od prawie dekady śpiewają o Kazimierzu Dolnym.

"Śliwki i obrazy" to płyta, na której grupa postanowiła sprawdzić inne dźwięki - te płynące z instrumentów dętych. Po eksperymencie - udanym - z Tsigunz Fanfara Avantura, muzycy doznali olśnienia. Takie rytmy aż się proszą do dołączenia do muzycznych kazimierskich pejzaży. Na płycie słychać więc Rury Wydechowe - trio, a czasem kwartet dęciaków, wspomagających malowniczy album Dziadów Kazimierskich.

Malowniczy w dosłownym znaczeniu tego słowa, ponieważ każda okładka płyt zespołu malowana jest przez Piotra Tutka Fąfrowicza, znanego i uznanego malarza, czerpiącego inspiracje z Kazimierza Dolnego.

Do promocji wybrano utwór "Baszto!".

Clip Dziady Kazimierskie Baszto! - FEAT RURY WYDECHOWE

Lista utworów:

1. "Kraina"

2. "Run"

3. "Wisło"

4. "3D w KD"

5. "Przystanek"

6. "Baszto!"

7. "Kozdroń"

8. "Anarchy in KD"

9. "Wetrna Hora"

10. "Śliwki i obrazy".