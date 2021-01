Dua Lipa i wyeksponowane stringi. Kontrowersyjny trend z lat 90. powraca do łask

Dawniej nosiły się tak Christina Aguilera i Britney Spears. Pod koniec minionego roku zinterpretować po swojemu ten trend postanowiła zaś Beyonce. Teraz przyszła pora na znaną z doskonałego modowego wyczucia Dua Lipę. Wyeksponowane stringi to uwielbiany przez gwiazdy stylizacyjny trik, który dodaje strojom pikanterii i natychmiast przykuwa wzrok.

Dua Lipa na początku roku odpoczywała w Tulum w Meksyku /MEGA/GC Images /Getty Images

Ostatnia dekada minionego wieku stanowi kopalnię inspiracji dla współczesnych projektantów i gwiazd. Do głównego nurtu mody regularnie wracają popularne w tamtym czasie trendy, jak choćby adidasy na masywnej podeszwie, spodnie bojówki, naszyjniki typu choker czy welurowe dresy. Kolejną, nieco zapomnianą, a z całą pewnością kontrowersyjną tendencją, która w latach 90. święciła triumfy na wybiegach i była chętnie lansowana przez ówczesne celebrytki, są wyeksponowane stringi.

Reklama

Ów dyskusyjny trend zadebiutował na pokazie wiosenno-letniej kolekcji Jeana Paula Gaultiera w 1997 roku. Wkrótce potem został spopularyzowany przez topowe gwiazdy, takie jak Christina Aguilera, Britney Spears, Christina Milian czy Paris Hilton.

W ostatnich latach ten odważny stylizacyjny trik zastosować postanowiły Hailey Biebier, która na Met Gali w 2019 roku wystąpiła w efektownej kreacji śmiało odsłaniającej różowe stringi oraz Beyonce - słynna piosenkarka jego własną interpretację pokazała na grudniowej okładce brytyjskiego magazynu "Vogue".

Dua Lipa kończy 25 lat. Ma przed sobą świetlaną przyszłość 1 / 11 Dua Lipa urodziła się w 1995 roku w Londynie, a jej rodzice to para imigrantów z Prisztiny. W 2008 roku dziewczyna wróciła do Kosowa, gdzie jej ojciec (były wokalista rockowy) otrzymał nową pracę. Dua nie widziała jednak możliwości rozwoju swojej kariery na Bałkanach i zapowiedziała rodzicom, że wraca do Wielkiej Brytanii. Początkująca wokalistka miała wtedy zaledwie 15 lat. Źródło: East News Autor: Valerie MACON / AFP udostępnij

Pójść w ślady sławnych koleżanek postanowiła teraz Dua Lipa. Gwiazda opublikowała niedawno na Instagramie serię szeroko komentowanych zdjęć, na których dumnie prezentuje swoją nienaganną sylwetkę. Prócz seksownej czarnej kreacji o skąpym kroju, tym, co zwróciło szczególną uwagę obserwatorów, był wystający pasek ozdobionych złotymi detalami stringów. Cała stylizacja artystki mocno nawiązywała do estetyki lat 90. - Lipa postawiła na modne wówczas łańcuchowe bransolety, jaskrawy manicure i cienie do powiek w mocnym, ceglastym kolorze.

Instagram Post

Noszenie stringów wystających znad sukienki z odkrytymi plecami lub spodni z obniżonym stanem to z całą pewnością trend dla odważnych pań. Pozostaje on jednak w zgodzie z ogólną tendencją do eksponowania bielizny, którą obserwujemy na pokazach od kilku sezonów.



Clip Dua Lipa Break My Heart

Znacznie mniej kontrowersyjnym pomysłem będzie zaakcentowanie górnej partii ciała poprzez ekspozycję ozdobnego, koronkowego stanika lub braletki, które z powodzeniem założyć możemy zamiast topu pod luźną marynarkę. Wystarczy zainspirować się pokazami wiosennych kolekcji Victorii Beckham, Jacquemusa czy Emilii Wickstead.