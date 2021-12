Warto przypomnieć, że Giveon dał się poznać szerszej publiczności właśnie dzięki pomocy Drake'a. Utytułowany raper zaprosił 26-latka w ubiegłym roku do singla "Chicago Freestyle". Pomógł dzięki temu promocji debiutanckiej EP-ki rapera.



Według relacji zagranicznych mediów, Giveon także nie spodziewał się nagłego pojawienia się Drake'a na scenie i był zaskoczony niemniej niż publiczność. Na nagraniu widzimy jak Drake zachodzi Giveona od tyłu ku uciesze zgromadzonych fanów.

Uwagę polskich fanów przykuł jeden element ubioru Drake'a. Amerykański raper pojawił się na scenie w... polskim mundurze wojskowym! W rozmowie z o2, jeden z wojskowych przyznał: "Niewątpliwie to nasza [kurtka - przyp. red.], nawet miejsce na stopień jest kwadratowe".

Zdjęcie Drake wystąpił na scenie w polskim mundurze wojskowym (fot. instagram Drake'a) / Instagram / materiał zewnętrzny

Drake nie sięgnał nawet po mikrofon, bo za moment zniknął ze sceny. Mimo wszystko to było wielkie przeżycie dla Giveona i jego fanów. Dlaczego muzyk wybrał akurat ten strój? Tego nie wiadomo, ale fragment z koncertu można już zobaczyć na YouTube.



Drake to jeden z najpopularniejszych raperów na świecie. Szczególnie uwielbiany jest w rodzinnej Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. 35-latek ma na swoim koncie m.in. cztery nagrody Grammy, sześć American Music Awards czy rekordy na liście Billboardu i wiele nominacji. Niedawno ogłosił zakopanie toporu wojennego z Kanye "Ye" Westem, z którym zagra wspólny koncert w Los Angeles.



