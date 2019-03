Dolores O'Riordan śpiewała o swojej śmierci? Zobacz teledysk "All Over Now" The Cranberries

Niektórzy internauci zwracają uwagę na tekst piosenki "All Over Now", pierwszego singla z pożegnalnej płyty grupy The Cranberries. Dolores O'Riordan śpiewa tam bowiem o "nocy w hotelu w Londynie". Tymczasem to właśnie tam zmarła w styczniu 2018 r.

Przypomnijmy, że wokalistka The Cranberries, Dolores O'Riordan, zmarła 15 stycznia 2018 r. w Londynie, w wieku 46 lat. Ciało O'Riordan znalazła hotelowa sprzątaczka. Weszła do pokoju wynajmowanego przez wokalistkę, myśląc, że jest pusty.



Oficjalna ceremonia pogrzebowa irlandzkiej gwiazdy odbyła się 21 stycznia, dwa dni później rodzina i przyjaciele pożegnali ją podczas prywatnego pogrzebu.

Ponad pół roku później, 6 września (tego dnia Dolores skończyłaby 47 lat), ujawniono wyniki dokładnej sekcji zwłok wokalistki. Okazało się, że przyczyną śmierci gwiazdy było utonięcie spowodowane upojeniem alkoholowym.

Śmierć Dolores była szokiem nie tylko dla jej fanów, ale i dla samych kolegów z The Cranberries. Wokalistka miała bowiem sporo planów muzycznych. Jednym z pomysłów nagrania nowej płyty ze swoim zespołem, którą pierwotnie planowano na 2018 r.



Po śmierci piosenkarki do sieci trafiło specjalne oświadczenie muzyków, w którym zakomunikowano, że album, który był przygotowywany wraz z O'Riordan ujrzy światło dzienne i będzie zarazem ostatnim krążkiem grupy.

- Dolores była bardzo podekscytowana rozpoczęciem pracy nad tym albumem. I szczerze wierzę, że chciałaby, abyśmy go dokończyli - mówi w rozmowie z Interią gitarzysta Noel Hogan.

Już już informowaliśmy, ósmy, pożegnalny album irlandzkiego składu ukaże się 26 kwietnia i będzie nosił nazwę "In The End". Znajdzie się na nim 11 nowych piosenek z partiami wokalnymi, które zdążyła dograć O'Riordan.

Pierwszym singlem promującym płytę "In The End" jest "All Over Now". Teraz do sieci trafił animowany teledysk, a fani zaczęli snuć spekulacje na temat interpretacji tekstu piosenki.

"Czy pamiętasz / pamiętasz tę noc / w hotelu w Londynie" - tak zaczyna się utwór, a niektórzy dopatrują się w tych słowach nadchodzącą śmierć Dolores.

Inni internauci z kolei uważają, że tekst "All Over Now" opowiada o domowej przemocy. Po latach w jednym z wywiadów wokalistka ujawniła, że jako dziecko przez cztery lata była ofiarą przemocy i molestowania za strony bliskiej osoby z rodziny.



"All Over Now" był jednym z pierwszych utworów, które Noel Hogan i Dolores O'Riordan przygotowali w wersji demo na nowy album.



Za animowany teledysk - to pierwszy taki przypadek w dorobku The Cranberries - odpowiada Daniel Britt. W jednej z postaci w klipie fani dopatrują się Eileen O'Riordan, matki wokalistki.



The Cranberries największą popularnością cieszyli się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie" (posłuchaj!), "Linger" (posłuchaj!) czy "Salvation" (posłuchaj!). W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.