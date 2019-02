Doda na Telekamerach: Wyprowadziłam się z Warszawy. Zapomniałam, co to kaszel

Ostatnie miesiąca dla Dody to okres intensywnej pracy. Wokalistka promuje album "Dorota", przygotowuje się do własnej trasy oraz specjalnego koncertu Artyści Przeciw Nienawiści.

Doda miała dość smogu i wyprowadziła się z Warszawy /Adam Jankowski / Reporter

W środę 27 lutego w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się specjalny koncert Artyści Przeciw Nienawiści, na którym pojawi się prawie 100 wykonawców. Inicjatorką wydarzenia była Doda, dla której impulsem było morderstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wokalistka przyznaje, że normalnie nad takim wydarzeniem pracuje się kilka miesięcy.

- Zrobiliśmy to w miesiąc, więc trzeba będzie brać poprawkę na to, że będzie kilka wpadek, ale to tylko doda uroku koncertowi i podkreśli jego spontaniczność - tłumaczyła Doda.

Nad organizacją wydarzenia czuwali również reżyser Bolesław Pawica oraz Małgorzata Potocka, dyrektor muzyczna koncertu.



- To oni musieli podejmować trudne decyzje i porozkładać piosenki, zwrotki i wejścia tak, aby każdy zaznaczył swoją obecność na scenie - skomentowała Doda, która zaprosiła na wydarzenie artystów ze wszystkich gatunków.



To oczywiście nie jedyna rzecz, którą Doda zajmuje się w ostatnich tygodniach. W styczniu ukazał się album "Dorota", a już 21 marca startuje trasa wokalistki z orkiestrą.

- Ostatni z singli wyszedł kilka dni temu i zgarnął prawie trzy miliony wyświetleń ("Nie mam dokąd wracać" - przyp. red.). Dla mnie to ogromny sukces, bo nie jestem wspierana przez radiostacje - mówiła.



W ostatnim czasie wokalistka podjęła również decyzję o wyprowadzeniu się z Warszawy. Wszystko przez smog, który niszczył jej struny głosowe.

- Nie mieszkam w Warszawie od prawie miesiąca, przyjeżdżam tam tylko załatwiać swoje sprawy i czuję się dużo lepiej. Jest diametralna różnica. Gdy nie mieszkam w Warszawie, zapominam, co to kaszel i duszności - oznajmiła.



