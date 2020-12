Do piekła z The Generals (nowa płyta "To Hell")

Death'n'rollowa formacja The Generals ze Szwecji szykuje się do premiery trzeciego albumu.

The Generals po raz trzeci /Oficjalna strona zespołu

"To Hell", trzeci longplay szwedzkiego kwartetu, zarejestrowano w słynnym Sunlight Studio pod okiem nie mniej rozpoznawalnego w dziedzinie death metalu producenta Tomasa Skogsberga. Nagrania odbywały się też w Black Zombie Studio i Dead Dog Farm. Miks i mastering wykonał Lawrence Mackrory z Dugout Productions (FKÜ, LIK, Baest).

Według zapowiedzi Black Zombie Records, trzecia płyta The Generals ma brzmieć bardziej deathmetalowo.



Album "To Hell" będzie mieć swą premierę 26 lutego 2021 roku.



Teledysk do tytułowej kompozycji z płyty "To Hell" The Generals możecie zobaczyć poniżej:

Clip The Generals To Hell

Sprawdźcie także opublikowany już w 2019 roku wideoklip do "Faith In Fire", pierwszego singla z nowego materiału Szwedów:

Clip The Generals Faith In Fire

Oto program albumu "To Hell":



1. "Faith In Fire"

2. "To Hell"

3. "Evolution Of The Flesh"

4. "Thrill Kill"

5. "Locate Decapitate Incinerate"

6. "No Atonement"

7. "Deadlock"

8. "Demonical Trait"

9. "Bombardment"

10. "Undying Death".