Disrupted z nową płytą "Pure Death"

W październiku do rąk fanów oldskulowego szwedzkiego death metalu trafi drugi album Disrupted.

Zespół Disrupted przygotował nową płytę /materiały prasowe

Płytę o znamiennym tytule "Pure Death" wyda rodzima muzykom, szwedzka De:Nihil Records, która przygotowała wersję winylową; jej premiera odbędzie się 9 października.

W edycji CD nowy longplay muzyków z Ludviki na południu Szwecji ukaże się nakładem hiszpańskiej wytwórni Memento Mori, co stanie się 26 października.

Okładkę pierwszego od pięciu lat materiału Szwedów przygotowało studio Woodcvtter Illustration z Barcelony.

Na następcy albumu "Morbid Death" (2015 r.) usłyszymy kilku gości, solówki nagrali bowiem trzej szwedzcy gitarzyści: Per "Sodomizer" Eriksson (eks-Bloodbath i Katatonia), Tomas Åkvik (Lik) i Mats Andersson (Wretched Fate). W utworze "Total Death" zaryczał gościnnie sam Nick Holmes (Paradise Lost, Bloodbath).

Z kompozycją "Blood Worship", pierwszym singlem z albumu "Pure Death" Disrupted, możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Disrupted - Blood Worship (Official Audio)

Oto program longplaya "Pure Death":

1. "Blood Worship"

2. "Human Stew"

3. "Born In A Corpse"

4. "Carve"

5. "Hedless Torso"

6. "Total Death"

7. "Pestilential Vomit"

8. "Goat Lord"

9. "Chopped Into Oblivion"

10. "Slave From The Grave".