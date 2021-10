"Disco Weekend z Blondi": Edyta Folwarska i Camasutra zbierają jabłka w sadzie. "Oszalał, kompletnie oszalał"

W najnowszym odcinku "Disco Weekend z Blondi" (piątek, godz. 17) w Polo TV Maciej Smoliński zagonił gwiazdy disco polo do pracy w sadzie.

"Oszalał, kompletnie oszalał. Kiedy na miejscu powiedział, że zamiast maseczek i masaży czeka na mnie ciężka praca w sadzie, myślałam, że się rozpłaczę. Na co dzień wychowuję bliźniaki i zwyczajnie chciałam z Edytą odpocząć, a on zmusił nas do zbierania jabłek" - mówi Małgorzata Główka, znana z grupy Camasutra.

Wokalistce pomagała prowadząca program Edyta Folwarska.

"Ja tylko dodam, że nie było tak źle. Chwilami było naprawdę zabawnie. Maciek wymyślił nam pyszne konkurencje, w których całkiem nieźle sobie poradziłam" - chwali się Edyta.

Małgorzata Główka (CamaSutra) - kim jest?

Wokalistka jest twarzą zespołu CamaSutra. Widzowie telewizyjni mogą pamiętać z takich programów, jak m.in. "Szansa na sukces", "Śpiewaj i walcz" i "The Voice of Poland" (w drugiej edycji trafiła do drużyny Patrycji Markowskiej).

"Na dłuższy czas zatrzymałam się przy muzyce rozrywkowej, popowej, ale spróbowałam swoich sił w bluesie, jazzie. Tych stylów muzycznych było wiele, niemniej jednak na mojej drodze stanął mój menedżer" - opowiadała wokalistka. "Wiedziałam, że już moja droga nie stanie w żadnym programie typu talent show, chyba nie byłam już na to gotowa. Wtedy mój menedżer zaproponował mi muzykę dance'ową" - dodawała Główka.

Od 2015 r. jest żoną trenera siatkarskiej drużyny Skórzanych Skarżysko-Kamienna/SMS Kielce Mateusza Grabdy. W swojej działalności muzycznej wokalistka jednak posługuje się panieńskim nazwiskiem.

Camasutra ma w dorobku takie przeboje disco polo, jak m.in. "Tego chcesz" (ponad 68 mln odsłon), "Porwij mnie" (43 mln), "Do nieba bram" (15 mln), "Grzeszne myśli", "Miłość jest piękna" i "Jesteś ideałem" (po 14 mln).