Diabelski Carnal Savagery (nowa płyta "Fiendish")

Deathmetalowa grupa Carnal Savagery ze Szwecji przygotowała nowy album.

Zespół Carnal Savagery przygotował nową płytę

"Fiendish" będzie drugą płytą kwartetu z Goeteborga, który dał się lepiej poznać w 2020 roku za sprawą demówki "Zombie Infested" oraz debiutanckiego longplaya "Grotesque Macabre", który wydała meksykańska Chaos Records.

Nowy album Carnal Savagery będzie mieć swą premierę 9 kwietnia, tym razem w barwach amerykańskiej Moribund Records.

W wersji CD znajdziemy dodatkowy numer "Vermin", a w edycji cyfrowej bonus w postaci utworu "Morgue Of The Mutilate".

Nowej kompozycji “Reborn Dead" Carnal Savagery możecie posłuchać poniżej:

Oto program płyty "Fiendish":

1. "Shredded Flesh"

2. "Reborn Dead"

3. "Embalmed Corpses"

4. "In Death I Thrive"

5. "Dead Rotten Meat"

6. "Maggot Infested Flesh"

7. "Exhumed"

8. "Veil Of Death"

9. "Gluttony"

10. "Grotesque Macabre"

11. "Vermin"

12. "Morgue Of The Mutilate".