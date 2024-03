Nowe dokonanie zaczadzonego oldskulowym death metalem kwintetu z Walencji ozdobi okładka autorstwa hiszpańskiej artystki Naroy Etxebarrii.

Trzeci album Devotion będzie zarazem pierwszym longplayem grupy, na którym usłyszymy nowego gitarzystę Sandro. Muzyk dołączył do składu w roku 2023.

"Astral Catacombs" będzie mieć swą premierę 22 kwietnia nakładem rodzimej wytwórni Memento Mori. Płyta dostępna będzie w wersji CD.

Z premierową kompozycją "To Dementia" Devotion możecie się zapoznać poniżej:

Wideo DEVOTION - To Dementia

Devotion - szczegóły albumu "Astral Catacombs" (tracklista):

1. "The Passing"

2. "Horror Beyond The Stars"

3. "Execration"

4. "In Ungraven Tombs"

5. "The Cosmic Pilgrims"

6. "The Wake"

7. "To Dementia"

8. "The Seething Universe"

9. "Astral Catacombs"

10. "The Evanescence".