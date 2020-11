Devotion po nagraniach płyty "The Harrowing"

Hiszpanie z deathmetalowego Devotion wydadzą na początku 2021 roku drugi album.

Devotion niedługo wydadzą nowy album /materiały prasowe

Mastering nowego materiału kwintetu z Walencji odbył się w studiu Moontower pod okiem Javiera Féleza.

Reklama

Autorem okładki "The Harrowing" jest indonezyjski artysta Diko Nursyahra.

Następca debiutu "Necrophiliac Cults" (2016 r.) ujrzy światło dzienne 25 stycznia 2021 roku pod banderą hiszpańskiej wytwórni Memento Mori.

Z premierową kompozycją "God Forlorn" Devotion możecie się zapoznać poniżej:

Wideo DEVOTION - God Forlorn

Oto program albumu "The Harrowing":

1. "The Harrowing"

2. "God Forlorn"

3. "Megiddo’s"

4. "Brethren In Gloom"

5. "Valley Of Death"

6. "Birth Of Horror"

7. "Mangled Angels"

8. "Feast Of Esdras"

9. "The Mournful Beam"

10. "Depravity"

11. "Demon Sleep"

12. "Virtue Besmirched"

13. "Penumbra".