Deviant Process: Album "Nurture" gotowy

"Nurture", pierwszy od pięciu lat album aktualnych podopiecznych francuskiej wytwórni Season Of Mist, nagrano w studiu La Boite Noire. Całością produkcji (w tym miksem i masteringiem) zajął się François Côté-Fortin, jedynie wokale utrwalono pod okiem Davida Lizotte.

Okładkę zaprojektował kanadyjski artysta Sébastien Bouchard, którego praca zdobi również "Paroxysm", debiutancki longplay Deviant Process z 2016 roku.

Świeża płyta Kanadyjczyków trafi do sprzedaży 15 października (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).

Nowy utwór "Asynchronous" Deviant Process możecie sprawdzić poniżej:

Wideo DEVIANT PROCESS - "Asynchronous" (Official Song Premiere) 2021

Oto program albumu "Nurture":

1. "In Worship, In Blood"

2. "Emergence"

3. "Asynchronous"

4. "The Hammer Of Dogma"

5. "Syrtis Magna"

6. "Homo Homini Deus"

7. "The Blessings Of Annihilation Infinite"

8. "Cybervoid" (przeróbka Obliveon).