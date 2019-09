Demi Lovato pozuje w bikini. "Jestem zmęczona wstydzeniem się mojego ciała"

Demi Lovato to nie tylko wokalistka, autorka tekstów i aktorka, ale także gwiazda, która chętnie i często zabiera głos, by wypowiedzieć się na trudne tematy dotyczące np. zdrowia psychicznego czy wyglądu i tego, jak widzą ją media. Teraz wokalistka pokazała swoje nieretuszowane zdjęcie w bikini i napisała, że jest zmęczona wstydzeniem się własnego ciała.

Demi Lovato pokazała odważne zdjęcie w bikini /Taylor Hill/FilmMagic /Getty Images

Demi Lovato znana jest z tego, że często dzieli się ze swoimi fanami przemyśleniami, na temat postrzegania ciała w przestrzeni medialnej, autentyczności i własnego wyglądu, a także zdrowia psychicznego. Wokalistka wiele przeszła w swoim dotychczasowym, 27-letnim życiu. Kiedyś intensywnie się odchudzała i doświadczyła negatywnych konsekwencji takiego postępowania. Oprócz tego wokalistka miała także duże problemy z uzależnieniem m.in. od alkoholu, z narkotykami i z toksycznymi znajomymi. Już jako nastolatka zmagała się także z depresją i zaburzeniami lękowymi. W zeszłym roku trafiła do szpitala z powodu przedawkowania narkotyków, później udała się na terapię i na odwyk.

Od dłuższego czasu gwiazda wraca do zdrowia, dba o siebie i nie ukrywa przed fanami niewygodnych faktów ze swojego życia. Aktualnie Lovato podzieliła się na Instagramie fotografią i szczerym wpisem, który daje do myślenia. Artystka wypowiedziała się na temat kreacji ciała w mediach, retuszu zdjęć i kreowania fałszu m.in. na portalach społecznościowych. Lovato wrzuciła nieretuszowane zdjęcie, na którym pozuje w bikini. Na fotografii wyraźnie widać jej krągłości i cellulit.



"To mój największy lęk. Moje zdjęcie w bikini bez edycji. I zgadnijcie co, widać CELLULIT" - napisała Demi dodając: "Jestem zmęczona wstydzeniem się swojego ciała, retuszowaniem go (tak, inne zdjęcia były edytowane - nienawidzę tego, że to zrobiłam, ale taka jest prawda), żeby spełniać wyobrażenia innych na temat tego, co uważają za piękne, ale to nie jestem ja".

Wokalistka przyznała się do retuszowania wszystkich poprzednich zdjęć w strojach kąpielowych. Jednak, jak zapowiedziała, nie ma zamiaru już więcej tego robić. Rozpoczyna nowy rozdział w życiu, którego ważnym elementem jest autentyczność, a nie spełnianie standardów innych ludzi. Dlatego właśnie teraz ma zamiar bez wstydu pokazywać swoje ciało. "Oto ja, niezawstydzona, nieustraszona i dumna z posiadania ciała, które tak dzielnie walczyło i nadal będzie mnie zadziwiać, kiedy pewnego dnia - mam nadzieję - dam komuś życie" – napisała Lovato.



Gwiazda zdradziła także, że wraca do studia nagraniowego i przygotowuje nowy materiał.



Wideo Demi Lovato dochodzi do siebie w szpitalu. Gwiazda miała przedawkować narkotyki (Associated Press/x-news)

Pod fotografią wokalistki pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy fanów, którzy podziękowali jej za szczerość i gratulowali odwagi.



"Jesteś niesamowita... Jesteś inteligentna... jesteś piękna... jesteś wspaniała..." , "Jesteś piękna, kochanie!", "Jesteś taka, jaka jesteś ! Jestem taki dumny z Ciebie!"