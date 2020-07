Demi Lovato potwierdza. Zaręczyła się z Maxem Ehrichem!

Związek Demi Lovato i Maxa Ehrich wkroczył w kolejny etap. Para zaręczyła się, a radosną nowinę na Instagramie potwierdziła sama wokalistka.

Przypomnijmy, że 27-letnia wokalistka Demi Lovato i 28-letni aktor i piosenkarz Max Ehrich (znany m.in. z serialu "Młodzi i niespokojni") spotykają się od marca tego roku. Ich związek zaczął się trzy miesiące po tym, jak piosenkarka zakończyła relację z modelem Austinem Wilsonem.

Związek Lovato i Ehricha jest na tyle stabilny, że para szybko zaczęła myśleć o zaręczynach i ślubie.

"Jej rodzina go lubi. Ma oświadczyć się w ciągu kilku miesięcy, gdy skończy się kwarantanna. Demi wie o planach Maxa i jest nimi podekscytowana" - donosi tygodnik "US Weekly".

Ostatecznie Lovato i Ehrich nie czekali na koniec epidemii i już ogłosili światu swoje zaręczyny.

"Kiedy byłam małą dziewczynką, mój ojciec nazywał mnie swoim 'małym partnerem' - może to brzmieć dziwnie bez kowbojskiego akcentu. Dla mnie miało to sens. I dziś nabiera jeszcze większego znaczenia, bo tym razem będę partnerem dla kogoś innego" - napisała na Instagramie Lovato.

"Max, zakochałam się w tobie od pierwszego wejrzenia. To coś, czego nie mogę opisać komuś, kto tego nie doświadczył, ale na szczęście ty czujesz podobnie. Nigdy nie zmuszasz mnie, abym była kimś innym. Sprawiasz, że chcę być najlepszą wersją siebie. Jestem zaszczycona, że mogę wkrótce zostać twoją żoną" - kontynuowała.



Przypomnijmy, że 2020 rok dla piosenkarki miał być wielkim powrotem. Lovato wystąpiła m.in. na Super Bowl i podczas gali Grammy oraz zaprezentowała single - "Love Me", "Anyone" oraz "I'm Ready" (stworzony z Samem Smithem). 27-latka zamierza również wrócić z nowym albumem, jednak nieznana jest jeszcze data jego premiery.

