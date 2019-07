Demi Lovato: Na płycie opowie o przedawkowaniu?

Według najnowszych doniesień Demi Lovato rozpoczęła prace nad nowym albumem, a jednym z głównych tematów, który ma zostać poruszony na krążku będzie jej przedawkowanie.

Demi Lovato opowie, co stało się w lipcu zeszłego roku /Chris Pizzello/Invision/AP / East News

"Wiecie, co jest wspaniałego w tworzeniu albumu? Możesz powiedzieć wszystko, co chcesz, być otwartym i szczerym tak bardzo, jak to tylko możliwe i w końcu opowiedzieć swoją wersję historii bez względu na to, czy komuś nie będzie się to podobało" - napisała niedawno na swoim Instagramie Demi Lovato, zwiastując prace nad nowym albumem.

Powrót do śpiewania wokalistki zwiastują również kolejne zdjęcia ze studia nagraniowego.

Nieoficjalnie mówi się, że wokalistka poruszy na płycie temat swojego przedawkowania, które miało miejsce niecały rok temu.



Lovato do szpitala trafiła pod koniec lipca zeszłego roku. Po 10 dniach w placówce wokalistka udała się na odwyk. Kilka miesięcy później piosenkarka w serii wpisów na Twitterze zabrała głos w sprawie swojego kryzysu.

"Jeśli świat będzie potrzebował czegoś wiedzieć, sama mu to powiem. W każdym razie, niech ludzie przestaną pisać o moim powrocie do zdrowia, bo to tylko i wyłącznie moja sprawa. Jestem trzeźwa i wdzięczna, że żyję" - dodała.

"Pewnego dnia, ujawnię światu, co dokładnie wtedy się stało, dlaczego do tego doszło i jak wygląda teraz moje życie... ale dopóki nie jestem gotowa, przestańcie być wścibscy i wymyślać historie, o których nic nie wiecie" - stwierdziła.



Na razie nie wiadomo, kiedy można spodziewać się nowej muzyki od Lovato. W maju nowym menedżerem gwiazdy został Scooter Braun, odpowiedzialny za kariery m.in. Ariany Grande i Justina Biebera.

"Marzenia w końcu się spełniły. Mam nowego menedżera. I to nie byle kto, ale sam Scooter Braun. Nie mogę być szczęśliwsza, bardziej zainspirowana i podekscytowana rozpoczęciem nowego etapu ze Scooterem. Dziękuję za wiarę we mnie i bycie częścią mojej podróży" - napisała.

Obecnie wokalistka zrobiła sobie kolejną przerwę od mediów społecznościowych, po tym, jak jeden z internautów zasugerował jej, że powinna wybrać się na dietę.

"W zasadzie wybieram brak diety. Nie chcę znów popaść w niezdrowe praktyki i ryzykować utratę zdrowia psychicznego, ale dziękuję za ofertę! To super urocze" - ripostowała piosenkarka.

Dyskografię Lovato zamyka płyta "Tell Me You Love Me" z 2017 roku.