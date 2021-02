Deiquisitor przygotowali nową EP-kę

Deathmetalowcy z duńskiej formacji Deiquisitor wypuszczą na początku lutego nowy materiał.

Deiquisitor przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Chodzi o EP-kę "Humanoid", którą duńskie trio zarejestrowało w No Masters Voice Studio. Produkcją (w tym miksem) zajął się niejaki Marcus Fl.

Reklama

Nowe dokonanie Deiquisitor ukaże się nakładem aż trzech wytwórni: amerykańskiej Dark Descent Records (CD), rodzimej Extremely Rotten Productions (na kasecie) oraz Night Shroud Records (wersja winylowa). Dodatkowo EP-ka dostępna będzie także w edycji cyfrowej. Premierę zaplanowano na 5 lutego.

"World In Flames", "Autonomous Warfare", "Below The Frozen Tundr", "Empyrean Lifeform", "Dictate The Believers" i "Blinded By Wisdom" - to kompozycje, które usłyszymy na "Humanoid".

Z utworem "Empyrean Lifeform" Deiquisitor możecie się zapoznać poniżej: