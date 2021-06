Deformatory: Szczegóły premiery albumu "Inversion Of The Unseen Horizon"

Na początku września techniczni deathmetalowcy z kanadyjskiego Deformatory wydadzą trzecią płytę.

Zespół Deformatory przygotował nowy materiał

"Inversion Of The Unseen Horizon", pierwszy od pięciu lat album muzyków z Ottawy, nagrano oraz zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem Topona Dasa, gitarzysty grindcore'owego Fuck The Facts z Kanady. Sesja odbyła się w studiach Apartment 2 Recording (perkusja i gitary) i The Cell (gitary i wokal).

Okładkę trzeciego longplaya Deformatory zaprojektował Paul Gerrard.

W utworze "Impaled Upon The Carrionspire" gitarowe solówki - w tym na gitarze klasycznej -nagrał gościnnie Jon Levasseur, były gitarzysta prowadzący Cryptopsy.

Płyta "Inversion Of The Unseen Horizon" będzie mieć swą premierę 3 września w barwach kanadyjskiej CDN Records (CD, na winylu, kaseta, cyfrowo).

Nowy utwór "In The Embervoid Where Dead Stars Reign" Deformatory możecie sprawdzić poniżej:

Oto program albumu "Inversion Of The Unseen Horizon":

1. "Within The Astral Abscess"

2. "Behold, The Apex Of Decay"

3. "Enginieering The Wvrmhorde"

4. "Summoning The Cosmic Devourer"

5. "Masticated By An Infinite Shadow"

6. "In The Embervoid Where Dead Stars Reign"

7. "Deciphering The Archetype"

8. "Impaled Upon The Carrionspire"

9. "Beyond The Abhorrence".