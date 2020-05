Decrepid: Nowa płyta "Endless Sea Of Graves"

Londyńska formacja Decrepid przygotowała trzeci album.

Decrepid

"Endless Sea Of Graves" trafi w ręce fanów oldskulowego death metalu 7 lipca nakładem hiszpańskiej Xtreem Music w edycji CD.

Na okładce nowej płyty Anglików znajdziemy obraz autorstwa Zdzisława Beksińskiego.

Trzeci longplay londyńskiego kwintetu promuje utwór "Phobos Descent". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo DECREPID - Phobos Descent [2020]

Oto lista kompozycji albumu "Endless Sea of Graves":



1. "Fields Of Flesh"

2. "Phobos Descent"

3. "Armoured Apocalypse"

4. "Plagued By Mortality"

5. "Per Maleficium"

6. "Endless Sea Of Graves".