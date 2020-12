Debiut Mourners w 2021 roku

"Act I: Tragedies" - to tytuł debiutanckiego albumu rumuńskiej formacji Mourners.

Zespół Mourners już niedługo zadebiutuje na rynku /materiały prasowe

Materiał na pierwszą płytę grupy spod znaku funeral doom metalu nagrano w rumuńskim studiu D. Miksem i masteringiem zajął się Daniel N., wokalista Mourners, który gra także na perkusji, basie, gitarze i klawiszach.

Autorką okładki jest grecka artysta Gogo Melone, znana też jako wokalistka zespołów Aeonian Sorrow i Luna Obscura.

Dodajmy, że skład Mourners uzupełniają belgijski perkusista Siebe Hermans oraz gitarzysta Mihai Dinuta.

Debiutancki longplay Mourners - w wersji CD - wyda meksykańska Personal Records. Płyta ujrzy światło dzienne 5 lutego 2021 roku. Wcześniej materiał ten dostępny był niezależnie i wyłącznie drogą elektroniczną.

Kompozycji "The Way Of Darkness" Mourners możecie posłuchać poniżej:

Wideo Mourners - The Way Of Darkness

Oto lista utworów albumu "Act I: Tragedies":

1. "Apparitions"

2. "The Way Of Darkness"

3. "Souls Breathing Nothingness"

4. "Lost"

5. "Ansu Enthroned"

6. "Forms Of Delusion"

7. "Journey In Fear".