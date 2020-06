Debiut Firstborne

Projekt Firstborne z USA wypuścił właśnie debiutancką EP-kę.

Wyjaśnijmy od razu, że za całym przedsięwzięciem stoją Chris Adler, zdobywca nagrody Grammy i były perkusista Lamb Of God i Megadeth, James LoMenzo, niegdysiejszy basista Megadeth, a także gitarzysta i producent Myrone i pochodzący z Indii, grający na gitarze wokalista Grish Pradhan.

"Primordial", "The Anthem", "Roll The Dice", "Apocalypse" i "Hunter Hunted" - to pięć utworów, które znalazły się na EP-ce "Firstborne".

Do kompozycji "The Anthem" i "Primordial" heavymetalowego Firstborne powstały teledyski, których autorem jest ściśle współpracujący z zespołem artysta Craig "Goonzi" Gowans.

Sprawdź "The Anthem" Firstborne:

Z utworem "Primordial" Firstborne możecie się zapoznać poniżej: