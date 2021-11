Deathbell: Album "A Nocturnal Crossing" gotowy

Nowy album kwintetu z Tuluzy nagrano w Studio La Vache pod okiem Ayumu Matsuo. Miksem zajął się Jeremie Mazan, a masteringiem Justin Weis ze studia Trakworx. Nad całością produkcji czuwał Bastien Commelongue, który w Deathbell gra na gitarze i klawiszach.

Okładkę "A Nocturnal Crossing" zaprojektował amerykański artysta Adam Burke (Nightjar Illustration).

Deathbell, w którym przy mikrofonie stoi grająca na klawiszach wokalistka Lauren Gaynor, podpisał kontrakt z Svart Records i to właśnie w barwach fińskiej wytwórni światło dzienne ujrzy następca debiutu "With The Beyond" z 2018 roku. Wstępną datę premiery "A Nocturnal Crossing" wyznaczono na luty 2022 roku. Materiał dostępny będzie w dwóch wersjach winylowych, w edycji CD oraz cyfrowo.

Nowy longplay Deathbell promuje już wydany w piątek, 26 listopada, singel "The Stronghold And The Archer". Może go sprawdzić poniżej: