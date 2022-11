Death Reich z drugą EP-ką "The Final Plague". Kiedy premiera?

"The Final Plague", podobnie jak opublikowaną w połowie 2021 roku EP-kę "Death Camp", wyda niderlandzka Non Serviam Records. Premiera odbędzie się 2 grudnia.



Na nowym materiale Death Reich znajdziemy cztery autorskie utwory, czyli "The Final Plague", "The Creator", "Disgrace" i "The Night Will Fall", oraz przeróbkę "Eyemaster" z repertuaru słynnych rodaków z Entombed.



Przypomnijmy, że w składzie Death Reich figurują Jonas Blom (perkusja; Sacramentum, Runemagick, eks-Trident, Grief Of Emerald i One Man Army And The Undead Quartet), Johnny Lehto (wokal; Grief Of Emerald, eks-Decameron), Christer Bergqvist (gitara; Grief Of Emerald, eks-Sadistic Grimness i Auberon), Robert Babic (gitara; eks-Minas Tirith) i Robert Axelsson (bas; Sacramentum, Grief Of Emerald, eks-One Man Army And The Undead Quartet).

Z innych wieści z obozu Szwedów dowiadujemy się, że zespół kończy właśnie prace nad pierwszą dużą płytą.



Z tytułowym utworem z EP-ki "The Final Plague" Death Reich możecie się zapoznać poniżej: