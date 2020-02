DeadRisen przed premierą debiutu

Album ”DeadRisen” będzie mieć swą premierę 13 marca nakładem niemieckiej AFM Records.

DeadRisen odliczają dni do debiutu /Oficjalna strona zespołu

Wyjaśnijmy, że DeadRisen ze Wschodniego Wybrzeża powstał z inicjatywy znanego z Rivera/Bomma gitarzysty Roda Rivery, oraz Mike’a LePonda, basisty prog / powermetalowej instytucji pod nazwą Symphony X.

Reklama

"Miałem szczęście zagrać na najlepszych metalowych albumach i debiut DeadRisen nie będzie tu wyjątkiem. Ma wszystko, co potrzebne, żeby stanowić świetną płytę. Każdy utwór ma swoją tożsamość i czaruje wspaniałymi wokalami, kapitalnym graniem i heavymetalową nieskazitelnością" - powiedział Mike LePond.

Skład DeadRisen uzupełniają klawiszowiec Tony Stahl (także w Livesay), perkusista Dan Prestup (Midnight Eternal) i wokalista Will Shaw (Heir Apparent).

Poza dziewięcioma autorskimi utworami, na debiucie DeadRisen znajdziemy także przeróbkę "For Whom The Bell Tolls" Metalliki.

Posłuchaj kompozycji “Prophecy" DeadRisen:

Wideo DEADRISEN - Prophecy (2020) // Official Audio Video // AFM Records

Oto program longplaya “DeadRisen":

1. "Risen Death A D"

2. "Prophecy"

3. "Destiny"

4. "The Maker"

5. "Reach For The Sun"

6. "Visions"

7. "Chains Of Time"

8. "Fear And Fury"

9. "But You"

10. "For Whom The Bell Tolls" (przeróbka Metalliki).