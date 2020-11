Dawna posiadłość Johna Lennona i Yoko Ono została sprzedana za 36 mln dolarów

Rezydencję El Solano w Palm Beach słynne małżeństwo kupiło krótko przed śmiercią Johna. Yoko Ono sprzedała ją później za 3,15 mln dol. Jak się okazało – dziś jest dziś nieruchomość ta warta jest dziesięć razy więcej. Może dlatego, że w pobliżu mieszka Donald Trump.

John Lennon i Yoko Ono w 1973 roku / Jim Wells/Associated Press /East News



Siedmiopokojową rezydencję w stylu hiszpańskim, zbudowaną w latach 20. ubiegłego wieku, John i Yoko nabyli w 1980 roku - za 750 tys. dolarów. Jak głosi legenda, bez złożenia choćby jednej wizyty w tym miejscu przez zakupem. Decyzję podjęli na podstawie zdjęć. Ważny był adres, bo posiadłość znajduje się w najbardziej ekskluzywnym obszarze Florydy - zwanej "Billionaire's Row" - czyli w pasie Wybrzeża Atlantyckiego, który ciągnie się wzdłuż drogi stanowej A1A - od Key West do Fernandina Beach.



Przy czym "Billionaire's Row" - w obszarze Palm Beach - to już istna wisienka na torcie, miejsce, na które stać najbogatszych lub najbardziej uprzywilejowanych. Domy w tej okolicy posiadają bezpośredni dostęp do plaży, albo wręcz plaże prywatne - jak w przypadku Mar-a-Lago - posiadłości Donalda Trumpa z polem do krykieta, sześcioma kortami tenisowymi i dwoma salami balowymi.



Trump mieszka w odległości ok. 1,5 km od El Solano. Najbliższymi sąsiadami nowego nabywcy dawnej rezydencji Yoko Ono i Johna Lennona są za to Rod Stewart i James Patterson.

Yoko Ono gruntownie przearanżowała wnętrza El Solano. Większość pracy wykonała już po śmierci męża, który został zastrzelony w Nowym Jorku 8 grudnia 1980 roku. W 1986 roku sprzedała ten "hiszpański dworek" za 3,15 mln dol. Później nieruchomość co jakiś czas pojawiała się na rynku, a każdy kolejny nabywca sprzedawał ją z zyskiem.



Obecny nabywca zapłacił za El Solano 36 milionów dolarów, przy czym sporo zbił z ceny, bo nieruchomość wystawiono za: 47,5 mln. Sprzedający nie może jednak powiedzieć, że na transakcji stracił. On cztery lata wcześniej kupił El Solano za nieco ponad 23 miliony dolarów...